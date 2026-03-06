ひろぎんホールディングスがプラスに転じている。午後２時３０分ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を４００億円から４３０億円（前期比２０．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２７円から３１円へ引き上げ年間配当予想を５８円（前期４８円）としたことが好感されている。子会社である広島銀行で貸出金利息や有価証券利息配当金が増加し資金利益が想定を上回る見込みとなったことなどが要