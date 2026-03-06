ニッコンホールディングスが後場強含み、上場来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、中期経営計画と株主還元方針の変更を発表した。中計は最終年度の２９年３月期に売上高３５００億円（２６年３月期予想は２６９０億円）、営業利益は３３０億円（同２３７億円）を目指す。同時に株主還元方針の指標について従来のＤＯＥ（株主資本配当率）４％以上を来期から６％以上へ基準を引き上げるとしており、好感した買いが集まっ