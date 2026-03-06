買取王国が続伸している。午後２時３０分ごろに発表した２月度の月次売上概況で、既存店売上高が前年同月比５．２％増と、４８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 主要商材であるファッション、工具をはじめ、携帯電話、貴金属、高級時計、ブランド、メディアなどの商材が堅調に推移。２月単月の売り上げとしては過去最高を更新し、２３年１月度以降３８カ月連続でその月の過去最高を記録した。なお、全店