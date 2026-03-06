午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６６、値下がり銘柄数は８７５、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、その他金融、精密機器、不動産など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS