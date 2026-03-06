（プラハ中央社）チェコ上院は4日、国際機関への台湾の有意義な参加を支持する決議案を賛成多数で採択した。中国代表権を巡る国連総会2758号決議（アルバニア決議）が中国によって歪曲されていることへの懸念を示し、同決議が誤って解釈されている問題に対処し、国連システムや国連専門機関への台湾の有意義な参加を支持するようチェコ政府に求めた。決議案は上院外務・防衛・安全保障委員会から本会議に提出された。本会議では、