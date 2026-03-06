株式会社アスクは、DeepCool製のミニタワー型PCケース「CH260 WOOD」を3月13日（金）に発売する。予想市場価格は1万1,980円前後。 microATXマザーボードに対応するPCケース。側面の電源スイッチやUSBポートを備えたパネル部分に木目調のステッカーが貼られている。 最大413mmのグラフィックボードと全高174mmのCPUクーラーが搭載可能。フロント部に電源ユニ