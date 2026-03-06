デンバー・ナゲッツ vs ロサンゼルス・レイカーズ日付：2026年3月6日（金）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 120 - 113 ロサンゼルス・レイカーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・レイカーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし32-22で