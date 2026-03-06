6日15時現在の日経平均株価は前日比217.75円（0.39％）高の5万5495.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は666、値下がりは875、変わらずは49。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を62.57円押し上げている。次いでＳＢＧ が52.14円、テルモ が21.66円、コナミＧ が20.22円、アドテスト が20.06円と続く。 マイナス寄与度は45.29円の押し下げでフジクラ がトップ。以下、豊田通商 が16.35円、