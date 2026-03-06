警察官などをかたるウソの話を信じ、山口県周南市の70代の男性がキャッシュカード3枚をだましとられる詐欺事件が発生しました。周南警察署の発表によりますと、ことし2月13日から3月3日までの間に、周南市に住む70代のアルバイトの男性の携帯電話に「＋」からはじまる国際電話から着信があったということです。最初に自動ガイダンスが流れた後、「警視庁の警察官ミネ」を名乗る男が「あなたの銀行口座が犯罪に利用されていて