［東日本大震災１５年記者の記憶］＜１＞石巻支局長高倉正樹東日本大震災が起きてまもなく１５年になる。北上川の河口にあった宮城県石巻市の北上総合支所では、職員や避難した住民ら５７人のうち５４人が津波で犠牲になった。生き残った一人が地域振興課職員だった今野照夫さん（６４）で、濁流の中を２時間漂流し、民家に流れ着いて助かった。支所の土地は想定津波高より１メートル高い海抜６・５メートルにかさ上げ