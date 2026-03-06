６日夜に東京都内で行われる日本とカナダによる首脳会談の共同声明案が判明した。防衛協力の強化や経済安全保障、エネルギー安保など６分野で具体的な協力の方向性を示す「包括的戦略的ロードマップ（工程表）」を策定することが柱だ。首脳や閣僚が定期的に相互訪問を行い、日カナダ間の交流を強化する。カナダのカーニー首相は６日午後、首相就任後初めて来日する。高市首相はカーニー氏と首脳会談を行い、共同声明を発表する