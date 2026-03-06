政府はきょう、「防災庁」を新設するための法案を閣議決定しました。【映像】「防災庁」国会で成立すれば今年中に設置防災庁は、世界有数の災害発生国である日本の防災政策を俯瞰的に担う組織として設置されます。関係省庁に対する勧告権を持ち、防災対策を主導するほか防災に関する研究や人材育成などを通じて徹底した事前防災を進めます。また、東日本大震災などこれまでの災害対応の知見を活かし、発災直後の対応から復