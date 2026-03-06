東日本大震災で被災した宮城県石巻市の小中高生らが執筆してきた「石巻日日（ひび）こども新聞」の取材活動をまとめた児童書「石巻こども記者魂！」（静山社、なかのかおり著）が、震災１５年を前に出版された。石巻日日こども新聞は、震災翌年の２０１２年３月１１日付で創刊。第１号は小学４年から高校２年までの男女１４人が取材し、避難所で風呂の準備や炊き出しをしてくれたことなどへの感謝が書かれた。ブランケット判４