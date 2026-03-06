野球の国・地域別対抗戦ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」の連覇に向けた戦いが６日、始まる。先頭に立つのは、２大会連続出場の大谷翔平選手（３１）（米ドジャース）。主将を置かない侍ジャパンのチームリーダーとして、雰囲気作りにも一役買っている。大会前最後の強化試合となった３日の阪神タイガース戦。日本が得点を挙げるたび、選手たちは茶わんを右手でかき混ぜるようなジェス