アメリカのトランプ大統領は、イランの革命防衛隊に改めて投降を呼びかけるとともに、イランの外交官に対しても、亡命するよう促しました。【映像】トランプ氏「世界中のイランの外交官は亡命して」トランプ大統領「世界中のイランの外交官は亡命して、可能性に満ちた新たなイランを共に築くよう呼びかける。はるかに明るい未来が待っている」また、イランの革命防衛隊や軍に対して、武器を捨てて投降するよう改めて呼びかけま