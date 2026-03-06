JR九州によりますと、今日（3月6日）午後0時47分ごろに、JR豊肥線の三里木駅から原水駅の間で発生した人身事故の影響で、運転を見合わせていましたが、午後2時22分に運転を再開しました。 【画像で見る】線路上で停止した車両 現場周辺の様子 JR九州によりますと、8本が運休するなど約1000人に影響が出ました。