6日午後、熊本県菊陽町のJR豊肥線で人身事故があり、列車にはねられた1人が死亡しました。事故があったのは、菊陽町のJR豊肥線三里木駅と原水駅の間です。JR九州によりますと、6日午後1時前、下り列車の運転士から「踏切に人が入ってきた」と通報がありました。警察と消防によりますと、この事故で列車にはねられた年齢や性別不明の1人が死亡しました。 事故の影響でJR豊肥線は光の森と肥後大津の間で約1時間半にわたり運転を見