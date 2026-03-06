iPS細胞を使った2つの再生医療製品について、上野厚労大臣はきょう、条件と期限付きで承認しました。iPS細胞による再生医療の実用化は、世界初です。【映像】心臓の治療に使われる心筋シート上野厚労大臣「世界で初めて実用化されたことは大変喜ばしく、日本のみならず世界中の患者の皆様の救いとなることを願っております」承認されたのは、パーキンソン病の治療に使われる住友ファーマの「アムシェプリ」と、心臓の治療に使