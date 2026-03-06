WBC(ワールドベースボールクラシック)の1次ラウンド東京プールが5日から開幕。日本は6日にチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎えます。日本は大谷翔平選手や鈴木誠也選手らメジャーリーガーたちが続々参戦。大会前に松井裕樹投手(パドレス)がケガで辞退となりましたが、8人のメジャーリーガーを含めた30人で大会連覇を目指します。▽日本の日程(日本時間)・1次リーグ(東京ドーム) ※日本はプールC3/6 vsチャイニーズ・タイペイ3/7