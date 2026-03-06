理事会のお仕事わたくし、住んでいるマンションの管理組合の副理事長を務めておりましたが、つい先日、１年間の任期が満了。無事に勤め上げることができました。マンション内の問題を解決するべく、共に全力を尽くされた理事の皆様、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。役員を務めたのは５年ぶり２回目。前回も副理事長だった。結婚と同時に購入した今のマンションは、夫婦揃って人生初の″持ち家″だ。過去、マンションに