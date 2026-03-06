資料マスク 岡山県は6日、定点把握に基づく直近1週間（2月23日～3月1日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は34人で、１医療機関あたり0.68人（前週0.86人）でした。 一方、香川県の直近1週間（2月23日～3月1日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関あたり患者数は1.48人（前週0.96人）でした。