資料：マスク 岡山県は6日、定点把握に基づく直近1週間（2月23日～3月1日）のインフルエンザの感染状況を発表しました。県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は1252人で、１医療機関あたり25.04人（前週29.62人）と減少しました。地域別では、備中地域（35.20人）、真庭地域（30.00人）、岡山市（29.17人）、倉敷市（28.17人）が多くなっています。岡山県は2025年11月28日にインフルエンザ警報を発令して