プラップジャパン（2449、東証スタンダード）。会社四季報は特色欄で、「広報・PRの支援、コンサルティングが主力事業。外資系企業に強く好採算。M&Aに意欲」としている。【こちらも】「地主」の順調なビジネス展開は、著名テナントの存在が支え2020年のコロナ禍で世界的な経済情勢の停滞を受け、20年8月期は「22.2％減収、65.0％営業減益」も、21年8月期「72.5％増収、29.5％増益」-「（新会計基準導入）24％減収、40.7％