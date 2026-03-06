かつてはAdobe Flashを使って製作されたアニメーションやゲーム、動画コンテンツが数多く公開されていましたが、AdobeがFlash Playerの配布と更新を2020年12月31日に終了したことで、新しいコンテンツの作成および実行が基本的にはできなくなりました。ゲーム開発者のビル氏は、「2026年にFlashが作られていたらどうなるか」というコンセプトのもと、新しいFlashを作成するプロジェクトについて解説しています。Building a new Fla