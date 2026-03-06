日本ボクシング史上最高のスーパーファイトが実現する。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝とＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が、５月２日に東京ドームで対戦することが６日、正式発表された。また尚弥の弟でＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は、ＷＢＣ同級４位・井岡一翔（３６）＝志成＝の挑戦を受ける。東京ドームでのボクシング興行は、尚弥―