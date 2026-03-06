２月２８日、胡集書会で演芸を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）【新華社恵民3月6日】中国山東省浜州市恵民県で4日までの5日間、800年余りの歴史を持つ「胡集書会」が開催され、全国から集まった演者が多彩な演目を披露した。胡集書会は2006年に第1次国家級無形文化遺産に登録された。２月２８日、胡集書会で伝統芸能を披露する演者。（恵民＝新華社記者／郭緒雷）２月２８日、胡集書会で伝統演芸を披露する演者。（恵