恋愛リアリティー番組『バチェラー・ジャパン』シーズン5に出演していた高須賀佑紀が5日、自身のインスタグラムで妊娠していることを報告した。夫は今年1月に結婚した格闘家の木村“フィリップ”ミノルで、幸せそうな2ショットと、16週目のマタニティフォトを投稿した。【写真】16週目のマタニティフォトを公開した“バチェラー筋肉美女”高須賀佑紀高須賀は恋愛リアリティー番組『バチェラー・ジャパン』シーズン5に出演し、