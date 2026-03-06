全人代=全国人民代表大会にあわせて中国軍の代表団が会議を開き、軍の高官が習近平国家主席の指揮に断固として従うよう指示しました。軍幹部の失脚が相次ぐ中、改めて習近平国家主席への忠誠を指示した形です。中国国営の新華社通信によりますと、5日に開かれた会議には、中国軍の最高指導機関である中央軍事委員会の張昇民副主席が出席しました。その中で張副主席は、中央軍事委員会のトップ・習近平国家主席に権力を集中させる仕