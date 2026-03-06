EXILE NESMITH（42）と、妻でロックバンドHEY−SMITHのトロンボーン担当かなす（40）が6日、それぞれのインスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。2人の署名入り文書で「本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります。先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました」と報告。「とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健康に過ごしております」と近況を伝えた。