8年間、繁殖犬として酷使された挙句、残酷にも捨てられてしまったわんこを保護。その後、家族に迎えられた現在の姿が公開されると、その様子はTikTokで7万2000回も再生され、「温かい家族に囲まれて幸せになってね」「よく頑張ってきたね、こんな小さな身体で」「いっぱい甘やかしてもらおうね」といった祝福の声が寄せられました。 【動画：8年間『繁殖犬』として酷使された挙句、捨てられた犬→歩くこともままならない状態で…