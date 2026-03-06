ジョヤ・モーイが、ニューシングル「Only Water」を本日3月6日にリリースした。 （関連：m-flo、25周年記念公演で見せた唯一無二のスタイル豪華な“loves”アーティストとともに誓う再会） 本楽曲は、オリンピック飛び込み競技のレジェンド グレッグ・ローガニスの人生に着想を得た、静かな強さを宿す一曲に。彼にとって水は、競技の場である以前に外の世界から距離を取り、自分自身に戻れ