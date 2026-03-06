Amazonのプライム会員向けサービス「Prime Video」で、ドラマシリーズ「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズン（シーズン5）の日本語版本予告映像が公開された。4月8日から順次独占配信される。 (c) Amazon MGM Studios 配信スケジュール ファイナル・シーズンは全8話で構成され、初回となる4月8日に2話が一挙に配信される。その後は毎週1話ずつ新エピソードが追加さ