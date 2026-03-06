イオンリテールは、MVNOの「イオンモバイル」において、折りたたみケータイタイプのスマートフォン「MIVE ケースマ」の発売を開始した。価格は、3万3880円。 販路は、イオンモバイル公式オンラインショップと、イオン葛西店。 「MIVE ケースマ」は、韓国発のモバイルデバイスメーカー「ALT」が提供する、ケータイスタイルのスマートフォン。タッチ操作に対