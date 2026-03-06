タレントの北斗晶が5日に自身のアメブロを更新。家族で畑作業に勤しんだ日の出来事をつづった。この日、北斗は「午前中に仕事と用事を終わらせて強風が静まって来るのを待ち…お散歩」と切り出し「風がおさまってきたら、かなりポカポカしてきてお散歩日和」と愛犬たちと散歩へ出かけたことを報告。野に咲く花々や日向ぼっこする愛犬の写真を公開した。続けて「畑のジャガイモ堀り残しがまだあるので…みんなで掘っちゃえ！！」と