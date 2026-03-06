広島駅南口にある商業施設『エールエールＡ館』が、『エールエールHIROSHIMA』として、リニューアルオープンしました。地元百貨店が誘致に力を入れた、中国地方初出店となる新店舗のオープンに密着しました。 装い新たにリニューアルした『エールエールHIROSHIMA』。駅ビル２階とデッキでつながり、５日、１８店舗が新たにオープンしました。福屋広島駅前店