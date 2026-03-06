ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、３月８日から東京・府中市で実施されるＵ２０日本代表候補の強化合宿に参加するメンバー３４人を発表しました。今回召集されたのは、リーグワン各チームとの合同セッションを通して強化を重ねてきたＦＷ陣２０人に、ＢＫ陣１４人が加わった３４人（山梨学院大学・岩倉吏臣選手は、けがの為不参加）。２０２４年度の高校日本代表で主将を務めた申驥世選手ら慶應義塾大学からは最大