日常生活のふとした瞬間に故人を思い出す人が多いことが、供養に関する最新の意識調査で明らかになった。インターネットリサーチなどを手がける株式会社ＮＥＸＥＲとなごみ工房による調査で、「亡くなった家族や大切な人がいる」と事前調査で答えた全国の男女４００人を対象に「故人を偲（しの）ぶ・供養に関する意識調査」を実施した。まず、故人を偲ぶ際にどのような行動をしているかを尋ねたところ、最も多かったのは「仏壇