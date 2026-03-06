◆オープン戦阪神―ソフトバンク（６日・甲子園）２年連続で開幕投手を務める阪神・村上頌樹投手が、内定後初の実戦マウンドで３回２安打無失点、４奪三振と好投を見せた。初回２死から野村、山川と連打を浴びて一、三塁のピンチを招いたが、正木を高め１４８キロ直球で空振り三振に仕留めて脱出。２回は３者凡退に斬り、３回も３人で攻撃を終わらせた。直球の最速は１４８キロ。チェンジアップの精度も高く、貫禄の投球だっ