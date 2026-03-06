プロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡は６日、松橋良幸氏（４４）がバッテリーコーチとして就任すると発表した。松橋コーチは長野県出身で、独立リーグ・富山などでプレー経験がある。「このたび、コーチに就任いたしました。選手一人一人と真摯（しんし）に向き合い、成長を支えてまいります。そしてハヤテのファンの皆様と共に、喜びを分かち合えるよう全力で頑張ります。よろしくお願いいたします」とコメント。