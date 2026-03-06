第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。５年ぶり６度目の出場となる神戸国際大付（兵庫）は、第４日第１試合で九州国際大付（福岡）と対戦する。九州国際大付は昨秋の神宮大会決勝で１―１１と大敗を喫した相手。井本康太主将（３年）は「（初戦で当たることに）驚きましたが、とても楽しみです。この冬は九国を倒すためにやってきたんで。勝つことだけを考えて、