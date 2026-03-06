5日、米フロリダ州タンパの中央軍司令部で記者会見するヘグセス国防長官/Pool（CNN）米国のヘグセス国防長官は、中東全域に紛争が拡大している現状について、提携する国々を攻撃の標的にしているイランに責任があるとの見方を示した。こうした国々は「本来であればこの問題からは距離を置きたいと考えている」とも指摘した。米中央軍での5日の記者会見で述べた。その上で「イランは実際のところ、提携する国々を米国の勢力圏内に引