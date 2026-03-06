５日のＮＨＫ「えぇトコ」では、２０１４年の連続テレビ小説「マッサン」の舞台のひとつとなった大阪・住吉大社界隈をドラマ出演キャストが巡る旅が放送された。相武紗季と西川きよしが登場。相武は思わぬ行き違いからヒロイン夫婦に意地悪する優子役で出演していた。ヒロイン・エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）の作った料理に壺の塩をぶちまけた場面が放送され、相武は「優子役、恋敵をしてたので、みなさんにお