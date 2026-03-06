IVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン＝21）が、大好きな人気キャラクターのキティの写真を惜しげなく披露した。4日に公式インスタグラムに近況写真を20枚公開した。キティは、猫をモチーフにしたキャラクターで「The mouse said（ネズミが言った）」というコメントとともに、自撮り写真を撮るショットなどを公開。愛用の携帯電話の赤いケースにハローキティのイラストが大きく描かれていた。他にはメーキャップを受ける写真や黒縁