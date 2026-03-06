相続が発生した際、同じ金額でも相続税がかかるケースとかからないケースがあります。相続税の計算方法を知っておくと、実際に相続が発生した際に税金申告が必要かを判断しやすくなるでしょう。 今回は、相続の発生で課税される割合や相続税の課税条件、法定相続人数の数え方、複数人で相続するときのポイントなどについてご紹介します。 相続の発生で課税される割合はどれくらい？ 国税庁の「令和6年分