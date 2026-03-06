【モデルプレス＝2026/03/06】俳優の竹内涼真が3月6日、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）に出演。女優の夏帆と主演を務めたTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（2025年）について語る場面があった。【写真】竹内涼真、家族の顔出し仲良しショット◆竹内涼真「じゃあつく」勝男は「僕のお父さんです」「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で恋人の山岸鮎美（夏帆）に対して亭主関白的な価値観を持つ“