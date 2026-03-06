香港エクスプレス航空高松-香港線 高松－香港線を運航する香港エクスプレス航空が2026年夏期の運航スケジュールを発表し、4月13日以降、現在の週7往復を週4往復に減便することが分かりました。 香川県によりますと、市場動向や運航効率を踏まえた定期的な路線ネットワークの見直しによるものだということです。 3月29日から4月12日までは、毎日午前10時香港発、午後3時30分高松発の週7往復しますが