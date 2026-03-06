湘西トゥチャ族ミャオ族自治州保靖県の国茶村。（２０２３年４月撮影、湘西＝新華社配信）【新華社長沙3月6日】中国人民政治協商会議（政協）全国委員会の滕樹静（とう・じゅせい）委員は、中国中部の武陵山脈に位置する湖南省湘西トゥチャ族ミャオ族自治州から選出された。2千年前の秦王朝の文明が記された簡牘（かんどく＝文字を記した竹札や木札）の保護から千年の農耕の知恵を宿すチャノキの古木の継承まで、地元で生まれ育