歌手の工藤静香（55）が3日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“ココナッツ葛餅”のレシピを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「プルプルでめっちゃいい感じ」工藤静香が紹介した“ココナッツ葛餅”のレシピ工藤は「リクエストがあったので！ココナッツ葛餅のレシピ書いておきます」と書き出し、完成したスイーツや調理の様子を公開。以前、ココナッツ味の葛餅を食べたことがきっかけで、自分なりにアレンジして作るよ