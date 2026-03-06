スノーボードのワールドカップ（W杯）札幌大会は6日、札幌市ばんけいスキー場でハーフパイプ（HP）第6戦の予選が行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）が91.50点の1位で8日の決勝に進んだ。同五輪銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）は3位、平野流佳（INPEX）は4位、平野海祝（TOKIOインカラミ）は6位。女子は五輪銅メダルの小野光希（バートン）が87.00点の1位で決勝へ。冨田せな（宇佐美S