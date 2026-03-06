日本相撲協会は6日、大阪市内で理事会を開き、弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）に対し、8日から始まる春場所は休場の措置を取った。正式な処分は場所後の理事会で協議される見込み。